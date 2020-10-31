Корзина
106 отзывов
Надежный продавец Prom.ua

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

+380962270413
+380962270413
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
SmartParts - запчасти для мобильных телефонов и планшетов
Корзина
Аккумулятор (батарея) для Samsung EB-BJ700BBC (Samsung J700 Galaxy J7 2015) 3000mAh Оригинал -20%

Аккумулятор (батарея) для Samsung EB-BJ700BBC (Samsung J700 Galaxy J7 2015) 3000mAh Оригинал

248 грн.

198 грн.

  • В наличии
  • Код: 12614
Купить
+380962270413
  • Условия оплаты и доставки
  • График работы
  • Адрес и контакты
возврат товара в течение 31 день бесплатно
Аккумулятор (батарея) для Samsung EB-BJ700BBC (Samsung J700 Galaxy J7 2015) 3000mAh Оригинал
Аккумулятор (батарея) для Samsung EB-BJ700BBC (Samsung J700 Galaxy J7 2015) 3000mAh Оригинал
248 грн.198 грн.
В наличии
Купить
+380962270413
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Если ваш аккумулятор быстро разряжается, выключается либо вздулся  - не стоит расстраиваться. Заменить его - не проблема. Вы можете купить новый и оригинальный на нашем сайте. 

  • Качество: Оригинал
  • Емкость: 3000mAh 
  • Модель: Samsung J700 Galaxy J7 2015
  • Гарантия: 12 месяцев

Мы уверены в качестве наших аккумуляторов. Поэтому в случае брака замена производится за наш счет.

Интернет-магазин SmartParts предлагает вам купить аккумулятор для мобильного телефона, планшета. Магазин представляет большой ассортимент аккумуляторов разной емкости. Хороший аккумулятор - гарантия его долговременной работы. Поэтому очень важно купить и вовремя заменить качественный аккумулятор. Замена аккумулятора смартфона многократно продлит его срок эксплуатации.

Основные
Производитель  Samsung
Страна производительКитай
НазначениеДля мобильного телефона
Емкость аккумулятора3000.0 (мА/ч)
Тип аккумулятораLi-Ion
Гарантийный срок  12 (мес)
СостояниеНовое
Модель телефонаSamsung J700 Galaxy J7
  • Цена: 198 грн.
Сайт создан на платформе Prom.ua
SmartParts - запчасти для мобильных телефонов и планшетов | Пожаловаться на контент