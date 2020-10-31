Аккумулятор (батарея) для Samsung EB-BJ700BBC (Samsung J700 Galaxy J7 2015) 3000mAh Оригинал
248 грн.
198 грн.
- В наличии
- Код: 12614
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- Качество: Оригинал
- Емкость: 3000mAh
- Модель: Samsung J700 Galaxy J7 2015
- Гарантия: 12 месяцев
Мы уверены в качестве наших аккумуляторов. Поэтому в случае брака замена производится за наш счет.
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|Основные
|Производитель
|Samsung
|Страна производитель
|Китай
|Назначение
|Для мобильного телефона
|Емкость аккумулятора
|3000.0 (мА/ч)
|Тип аккумулятора
|Li-Ion
|Гарантийный срок
|12 (мес)
|Состояние
|Новое
|Модель телефона
|Samsung J700 Galaxy J7
- Цена: 198 грн.